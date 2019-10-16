الكتاب الإلكتروني و”الطابلات” في المدارس قريبا

أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، بالتوسيع التدريجي لاستعمال الكتاب المدرسي الإلكتروني والألواح الإلكترونية.

وخلال اجتماع الحكمومة المنعقد اليوم، استمعت وناقشت عرضا يتعلق بتقييم الدخول المدرسي 2019-2020.

حيث طالب بدوي بتطوير قواعد البيانات لقطاع التربية لاسيما لعصرنة وتحسين عمل القطاع وتقييم سيره ومعالجة النقائص المسجلة.

ضمان ربط كل المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني بشبكة الانترنت وتكفل مسؤولي هذه المؤسسات بالتسجيلات السنوية للمتدرسين.

وفي هذا الإطار كلف الوزير الأول وزير التربية ووزيرة للبريد والمواصلات، باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية قصد معالجة مسألة عدم توفر شبكة الانترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية.

وشدد بدوي على ضرورة إعادة بعث ثقافة الرياضة المدرسية، لاسيما من خلال تجنيد الهياكل والوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى قطاعي التربية والرياضة وكذا الجماعات المحلية.

وفي هذا الإطار، تم تكليف وزير التربية والرياضة من أجل إحصاء الوسائل المتوفرة ووضع استراتيجية مشتركة لتطوير الرياضة المدرسية،

تكليف وزيري الخارجية والتربية بوضع فوج عمل مشترك يتولى دراسة أفضل السبل للاستجابة للطلب الملح لجاليتنا الوطنية في الخارج المتعلق بإنشاء مدارس جزائرية بالخارج لضمان تمدرس أبنائها، لاسيما من خلال استغلال الأملاك الوطنية المتوفرة بالخارج.