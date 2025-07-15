الكترونيا..تمكين “الزماڤرة” من استخراج شهادة الجنسية الجزائرية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن بإمكان جميع أفراد الجالية الوطنية المقمين بالخارج، الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بهم ممضاة إلكترونيا.

واشارت وزارة العدل في بيان لها، إلى أن العملية تتم انطلاقا من أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية بالخارج. وهذا دون الحاجة للتنقل إلى أرض الوطن.

ويدخل الإجراء في إطار مواصلة تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات القضائية المتاحة عن بعد لفائدة المواطنين.