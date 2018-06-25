الكتلة البرلمانية للأحرار تجدّد الثقة في لمين عصماني

حيث تم انتخابه للبقاء على رأس الكتلة البرلمانية للأحرار.
تمكّنت قوات الشّرطة بفرقة مكافحة المخدرات من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر بعد تورطهما في المتاجرة بالمخدرات.
وحسب مصادر النهار، فإنّ الشخصان كان بحوزتهما…
إنطلقت صبيحة اليوم الإثنين مراسيم الذكري 20 لاغتيال الفنان لوناس معطوب بمسقط راسه بثوريرث موسي، عرش بني دوالة.
أين توافد المئات من محبي الفنان الذين جاءوا…
لقي، اليوم الإثنين، شخص حتفه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى قرية سيدي صالح في ولاية…
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