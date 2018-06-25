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الكتلة البرلمانية للأحرار تجدّد الثقة في لمين عصماني

أخبار الجزائر
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الكتلة البرلمانية للأحرار تجدّد الثقة في لمين عصماني لمين عصماني
بقلم أمينة لعلالي

جدّدت الكتلة البرلمانية للأحرار الثقة في رئيس الكتلة لمين عصماني.

حيث تم انتخابه للبقاء على رأس الكتلة البرلمانية للأحرار.


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