الكتلة البرلمانية للأرندي تزكي بوشارب لرئاسة البرلمان 

أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي بن مرابط، أن كتلة الأرندي رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان معاذ بوشارب لرئاسة البرلمان.

وأضاف ذات مرابط في تصريح خص به “النهار” اليوم الثلاثاء، أن الأرندي يدعو نوابه للتصويت على معاذ بوشارب رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان.

كما أوضح ذات المتحدث أن كتل الأغلبية والمتمثلة الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا والأحرار تزكي معاذ بوشارب ليكون خليفة السعيد بوحجة.

ومن المنتظر أن يزكي النواب رئيس الكتلة البرلمانية للافلان بوشارب، غدا الأربعاء خلال الجلسة العلنية لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

واكد أيضا بومرابط، أن الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى يدعو نواب حزبه للتصويت على معاذ بوشارب.