الكتلة البرلمانية للأرندي تعزي الفريق أحمد قايد صالح

الوطني
  • -
  • 0
الكتلة البرلمانية للأرندي تعزي الفريق أحمد قايد صالح
بقلم مصطفى.ق

عزت الكتلة البرلمانية للتجمع التجمع الوطني الديمقراطي الفريق أحمد قايد صالح في وفاة شقيقه عبدالمجيد أحمد قايد طيب الله ثراه.

ونشرت الكتلة البرلمانية للأرندي تعزية وقعها محمد قيجي رئيس المجموعة البرلمانية قال فيها: ببالغ الحزن و الأسى تلقت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المغفور له بإذن الله شقيقكم.

ولا يسعني في هذه اللحظات العصيبة، إلا أن أتقدم إليكم، أصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بأسمى عبارات المواساة والعزاء، وأن أعبر لكم عن مؤازرتي لكم، فيما تشعرون به من ألم وحزن على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بكم، على حين غرة، وتلك مشيئة الله الذي أسأله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=733617

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com