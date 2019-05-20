الكتلة البرلمانية للأفلان تدعو بوشارب الإستقالة “طوعا” من رئاسة المجلس الشعبي الوطني

دعت المجوعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الإنسحاب “طوعا” من رئاسة المجلس

وذلك تلبية للمطلب الشعبي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحزب، حسبما جاء في بيان لذات الكتلة البرلمانية .

وأوضح المصدر، أن المكتب قد إجتمع تحت إشراف رئيسه خالد بورياح من أجل متابعة التطورات الأخيرة المتعلقة بمطلب الحراك الشعبي

والتي من بينها تنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، من رئاسة المجلس

مطالبة منه الإستجابة الفورية وإنسحابه طوعا من رئاسة المجلس توافقا مع مطالب الحراك الشعبي.

وأشار ذات المصدر، أن هذا القرار يأتي حفاظا على الاستقرار والإنسجام وإحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب

لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها بإحترام القيادة والإلتزام بتوجيهاتها.

كما يأتي هذا القرار، بعد لقاء نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مع رئيس المجلس يوم 8 ماي وإجتماع المجموعة البرلمانية

لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام، محمد جميعي، يوم الخميس الفارط ودعوته صراحة

لرئيس المجلس الشعبي الوطني بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وإستقالته من رئاسة المجلس بطريقة حضارية.