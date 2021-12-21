الكتلة النقدية تسجل نموا بـ 12.79% خلال سنة 2021

أكد رستم فاضلي محافظ بنك الجزائر اليوم ان الكتلة النقدية قد سجلت نموا بـ 12.79 % خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الجارية 2021.

وخلال لقاء بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالي أوضح فاضلي ان الكتلة النقدية التي توازي كمية النقود المتداولة في الاقتصاد الجزائري. قد بلغت 19.918.39 مليار دينار في نهاية اكتوبر الاخير. مقابل 17.659.64 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وأضاف فاضلي ان ارتفاع القروض المخصصة للاقتصاد بنسبة 3.82%. اما فيما يخص الودائع لأجل، التي تحوز حصة تقدر بـ30.4 % من الكتلة النقدية في نهاية اكتوبر 2021.مقابل 32.6 % في نهاية ديسمبر 2020. فقد بلغت 6.063.89 مليار دينار اي بزيادة بـ5.32 %.

كما عرفت الودائع نهاية اكتوبر 2021 لأجل بالدينار للقطاع العمومي، انخفاضا بنسبة 0.43 %. على عكس تلك المسجلة في المؤسسات الخاصة والعائلات، أين عرفت ارتفاعا بنسبة 3.84 % و6.75 % على التوالي.

أما بخصوص العملة الصعبة فقد إرتفعت الودائع بـ9.74 % مسجلة بالتالي 927.21 مليار دينار في نهاية اكتوبر 2021.

ومن جهة اخرى إرتفعت نسبة القروض المخصصة للإقتصاد بنسبة 3.82 %، منتقلة من 11.182.29 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 الى 11.609.37 مليار دينار في نهاية اكتوبر 2021.

وفي السياق ذاته إرتفعت نسبة القروض التي منحتها البنوك العمومية بـ 3.24 % بينما التي منحتها البنوك الخاصة قد زادت بـ8.16 % خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2021.

في حين القروض المخصصة للمؤسسات العمومية و المؤسسات الخاصة والعائلات فقد ارتفعت على التوالي بـ 4.80 % و 1.99 % و7.11 % في نهاية اكتوبر 2021.