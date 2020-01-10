“الكراغ”: الجزائر ستشهد خسوف جزئي للقمر اليوم الجمعة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيا، “الكراغ”، أن الجزائر ستشهد حدوث خسوفا جزئيا للقمر اليوم الجمعة .

وقال “الكراغ” في منشور له على صفحته الرسمية في فايسبوك أنه من المتوقع حدوث خسوف جزئي نصفي للقمر من الساعة 6:07 سا الى 22:00 من ليلة اليوم.

وسينتصف القمر خلال ساعة و 8 دقائق، فيما المدة الإجمالية للخسوف ستكون 04 ساعة و04 دقيقة و42 ثانية.

خلال أقصى خسوف، سيكون القمر حوالي 30 درجة من الأفق الشرقي.

وسيكون الخسوف الجزئي المرئي التالي في الجزائر يوم الجمعة 5 جوان 2020، فيما سيكون الخسوف الكلي للقمر المرئي في الجزائر يوم الأربعاء 26 ماي 2021.