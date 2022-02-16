الكراهية بين سليماني وباولينيو.. البرتغالي يردّ

كشف مهاجم سبورتينغ لشبونة باولينيو فيرنانديز عن حقيقة الكراهية الموجودة بينه وبين الدولي الجزائري اسلام سليماني.

وحسب ما أوردته “أبولا” البرتغالية. قال باولينيو “بصراحة، إسلام صفقة جيّدة بالنسبة لنا. ومن سيلعب أساسيا، أؤكد أن الأفضل هو الذي سيفتك مكانة أساسية والقرار يبقى بيد المدرب”.

إلى جانب ذلك. أضاف منافس إسلام على منصب قلب هجوم “أنا متأكد أن سليماني سيقدم لنا الإضافة، كما أنه سيمنح الطاقم الفني خيارات جديدة في الهجوم، لأنه يمتلك خصائص مغايرة عني”.

كما قال باولينيو “أنا قادر على اللعب مع مُهاجم إضافي. ولا يمكنني القول بأنني لا أحبه. أو أنه لا يُحبني المُنافسة بيننا محصورة فوق أرضية الميدان”.

كما تطرّق في الأخير “سعي كل منا لتقديم مُستوى جيد سيعود على كلينا بالفائدة. وسيعود بالفائدة أيضا على الفريق لا محالة”.

طالع ايضا

كما أبدى نجم مانشيستر سيتي رياض محرز سعادته لقيادة زملائه للفوز أمام سبورتينغ لشبونة بخماسية مقابل صفر. بملعب “ألفارادي” بالبرتغال.

وقال محرز في تصريح له عقب مباراة رابطة الأبطال لـ “بيان سبورتس” “العملية تمّت بنجاح، لعبنا جيّدا وقدمنا مباراة قوية على طول الخط. الثقة عادت لنا. اليوم فزنا وسنعمل على التعامل مع المنافسة مباراة بمباراة”.

كما استغل محرز خماسية رابطة الأبطال، للحديث عن خيبة الإقصاء من كأس أمم افريقيا رفقة الخضر. حيث قال “كان من الصعب نسيان خيبة كأس إفريقيا. تنتظرنا مباراة حاسمة في مارس”. و ختم “لذا علينا القيام بعمل جيّد والتأهل إلى المونديال،عندما تفوز. عليك المضي قدمًا بسرعة. وعندما تخسر. عليك المضي قدمًا بسرعة أيضا والتوقف عن التفكير في الأمر”.

يذكر، أن محرز شارك في مهرجان الأهداف، بعدما كان صاحب الهدف الأول في اللقاء.

كما قهر فريق مانشستر سيتي الانجليزي سهرة الثلاثاء مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية دون رد.