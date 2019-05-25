«الكرة الجزائرية في خطر بسبب البلطجية وهناك مباريات لعبت خارج الميادين»

طالب السلطات والوزارة بالتدخل لضمان سلامة اللاعبين.. سعيد عليق يصرح:

طالب الرئيس السابق لفريق إتحاد العاصمة والمناجير العام الحالي لشباب بلوزداد، سعيد عليق، السلطات الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة بالتدخل لإنقاذ كرة القدم الجزائرية من البلطجية والمنحرفين.

الذين أصبحوا يهددون حياة اللاعبين داخل الملاعب بتواطؤ من الأندية، كما تحدث عن التلاعب بنتائج المباريات واعترف بوجود لقاءات لم تحسم في الميدان.

بل بعيدا عن الملاعب، حيث صرح لتلفزيون «النهار» قائلا: «صراحة الكرة الجزائرية أصبحت في خطر بسبب دخول ناس لا علاقة لهم بالكرة.

وهؤلاء الناس عندما تلعب عندهم لا تجد المسيرين الرسميين بل تجد منحرفين ينتظرونك باسم إدارة الفريق.

لهذا الكرة في خطر وأوجه نداء للسلطات والوزارة والفاف والرابطة للضرب بقوة واتخاذ قرارات حاسمة، لأن اللاعب أصبح يخاف على نفسه.

ولاعبو بلوزداد مثلا رفضوا العودة إلى الملعب بين شوطي اللقاء الأخير». وعن ترتيب المباريات قال: «هناك مباريات لم تلعب في الميدان وأندية لم تحترم الأخلاقيات.

فعندما ترى فريقا تعوّد على الفوز يتلقى 3 هزائم أو 4 متتالية وفريقا آخر كان في أزمة يفوز بـ4 مباريات متتالية فهناك شيء ما، نحن من جهتنا لن نواجه بلعباس من أجل التعادل بل للفوز».