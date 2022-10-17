الكرة الذهبية.. السيتي يُهنئ محرز بعد حصوله على المركز الـ12
بقلم حواز عبد النور
هنأ فريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، بعد حصوله على المركز الـ12 في ترتيب الكرة الذهبية العالمية لسنة 2022.
الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعاد نشر تغريدة حساب الكرة الذهبية التي تُشير لترتيب النجم الدولي الجزائري.
كما أرفق الحساب التغريدة بعبارة:”محرز يحتل المركز الـ12 في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية.. تهانينا لساحر العرب”.
ويُذكر أن محرز جاء في المركز الـ12 متفوقا على عديد النجوم على غرار، كريستيانو رونالدو، فيرجيل فان دايك، وهاري كين.
محرز يحتل المركز الـ 12 في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية! 🇩🇿
تهانينا لساحر العرب @Mahrez22 👏 #السيتي | #ballondor https://t.co/46ndGG7bJK
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 17, 2022
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