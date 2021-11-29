الكرة الذهبية.. محرز يحتل المركز الـ20 في قائمة أفضل لاعبي العالم!

كشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2021، حيث إحتل اللاعب الجزائري رياض محرز المركز الـ20.

وتراجع اللاعب الدولي الجزائري بعشر مراكز مقارنة بترتيب الكرة الذهبية العام الماضي، بالرغم من الآداء الرائع الذي قدمه رفقة مانشستر سيتي ووصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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