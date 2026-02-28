الكردي: “اللاعبون أصيبوا بالغرور ونتمنى تواجد تقنية “الفار” في لقاءاتنا”

أكد مدرب مولودية البيض، مجدي الكردي، أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل، في مواجهته أمس الجمعة، للضيف اتحاد العاصمة.

وانتهت المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة. على وقع التعادل السلبي، وشهدت في نهايتها جدلا كبيرا، بسبب مطالبة لاعبي البيض، بضربة جزاء.

وفي تصريحات أدلى بها عقب المواجهة قال الكردي: “من ناحية اللعب، سيطرنا على اللقاء وفي الاسترجاع ولم نرَ اتحاد العاصمة الذي نعرفه”.

قبل أن يستدرك ذات المتحدث: “بالنظر إلى المباريات التي قدمناها في الفترة الماضية. هناك بعض الغرور وثقة في النفس زايدة للأسف”.

وفي الأخير، استنكر مدرب “الفرسان” حرمان فريقه من ركلة جزاء، وختم: “نأمل أن نلعب بتواجد تقنية “الفار”.. لقطة صغيرة تؤثر، مثل ما حدث ما بلميلود كمال، واضحة، ولكن أُفضل عدم الحديث وترك الأمر لأهل الاختصاص”.