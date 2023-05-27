الكسكس الجزائري من أشهر الأطباق حول العالم

صنف الموقع العالمي للإحصاء world of statistics، الكسكس الجزائري ضمن قائمة أشهر الأطباق حول العالم.

وجاء التصنيف ليعزز الترتيبات المتقدمة للمطبخ الجزائري ضمن تصنيفات مواقع وموسوعات الطبخ العالمية.

ونشر الموقع، على صفحته الرسمية بتويتر، قائمة لأشهر المأكولات حول العالم.

واحتلت البيتزا الإيطالية المرتبة الأولى، متبوعة بالكباب التركي، ثم الهمبرغر الأميركي، تلته الفلافل المصرية.

هذا ويحتل الكسكس الصدارة في قائمة الأطباق التقليدية لأنه يمثل المطبخ الجزائري.

للتذكير، تمكنت الجزائر من إفتكاك المرتبة الأولى عربيا في الطبخ اللذيذ خلال التصنيف الذي أصدرته موسوعة TasteAtlas شهر جوان 2022.

كما حلت الجزائر في المرتبة 26 عالميا ضمن قائمة ضمت أفضل 50 مطبخا من دول عدة من مختلف قارات العالم.

في حين، احتلت الجزائر على الصعيد القاري، المرتبة الثانية خلف جنوب أفريقيا المتصدرة لدول القارة السمراء.

وتفوق المطبخ الجزائري على مطابخ 5 دول عربية في القائمة على غرار المغرب وتونس ومصر وسوريا ولبنان.