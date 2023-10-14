الكسكس الجزائري يفوز بالمرتبة الأولى في المهرجان الدولي للكسكسي

توجت المتسابقة الجزائرية قوسم بوزيان بالجائزة الأولى، فيما جاءت التونسية نرجس بجاوي في المرتبة الثانية. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب حكيمة صادي من الجزائر العاصمة في المسابقة الدولية للكسكسي. التي نظمت في إطار المهرجان الدولي للكسكسي في طبعته السادسة.

وشاركت الفائزات الثلاث في المسابقة التي كانت أجريت أيام 10/11/12 أكتوبر 2023 بقصر الثقافة مفدي زكرياء. حيث حضر المشاركون أنواعا مختلفة من الكسكسي نذكر منها كسكشي البلوط، الزعتر، القمح والشعير وغيرها من الأنواع الأخرى.

وأوضحت محافظة المهرجان الدوي للكسكسي شهرزاد شعيورة، أن هذه السنة لم تكن الدعوة عامة ولعموم الجمهور إنما كانت عن طريق الدعوات فقط، مشيرة أن هذه النسخة حضرها طهاة متخصصون في الطبخ يعملون على التراث المادي واللامادي.

وبخصوص التحكيم، أكدت ذات المتحدثة أن المسابقة أشرف عليها أكبر رؤساء التحكيم الدولي في الطهي بالعالم، وهي لجنة دولية محايدة.

مضيفة أن الطبعة السادسة شارك فيها عدة طهاة من شرق، غرب، شمال، وجنوب الوطن، كما عرفت مشاركة 5 دول ودولة تونس الشقيقة ضيف شرف.

يشار أن الطبعة السابقة من المهرجان عرفت تتويج دولة تونس بالمركز الأول.