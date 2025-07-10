الكسكس على لائحة اليونسكو مجددًا.. ياسمينة سلام ترجّح إعادة التصنيف

صرّحت الكاتبة وخبيرة الطبخ الجزائري ياسمينة سلام أن إعادة تصنيف طبق الكسكس ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية أمرٌ ممكن.

وردًا على سؤالٍ لصحفي قناة النهار حول إمكانية تصنيف الكسكس كتراث جزائري حصري، أوضحت سلام أن ذلك وارد، مشيرةً إلى أن الملف المُدرج في السادس عشر من ديسمبر 2020 يحمل عنوانًا متعلقًا بـ”المهارات والمعارف المرتبطة بتحضير الكسكس، من الإنتاج إلى الاستهلاك”.

وجاء تصريح سلام خلال تكريمها اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار (ANEP)، بعد تتويج كتابها “الكسكس.. جذور وألوان الجزائر” في المسابقة العالمية Gourmand World Cookbook Awards. وأكدت أن هذا الكتاب يمكن أن يشكّل دعامة أساسية لإعادة تصنيف الكسكس، مضيفةً أن القارئ سيكتشف من خلاله تاريخ هذا الطبق وأبعاده الثقافية.

كما أشارت الكاتبة إلى أن الجزائر تضم أكثر من 50 نوعًا من الكسكس، فيما تتجاوز عدد الوصفات 140 وصفة، تختلف مكوناتها من منطقة لأخرى، مما يمنح هذا الطبق تنوعًا وغنىً فريدًا.

وفي سياق حديثها، انتقدت السيدة سلام موسوعات تصنيف الأكلات، وخصّت بالذكر موسوعة TasteAtlas، معتبرةً أنها لا تعترف بها وترفض فكرة حصر الأكلات في مسابقات وتصنيفات تعتبرها غير عادلة.