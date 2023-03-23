الكشافة الإسلامية: تخصيص 600 مطعم للإفطار و500 ألف طرد خلال رمضان

أعدت الكشافة الإسلامية الجزائرية برنامجا تضامنيا خاصا بشهر رمضان، يتضمن توزيع أزيد من 500 ألف طرد من المواد الغذائية وتوفير 600 مطعم للإفطار.

وقال كريم بن حفصي، المسؤول الوطني للإعلام بالقيادة العامة للكشافة الإسلامية، في تصريح لـوأج، أنه في إطار برنامج خدمة وتنمية المجتمع المسطر من قبل القيادة العامة. وبناء على الإتفاقيات المبرمة مع الشركاء بخصوص شهر رمضان 2023. أعدت الكشافة الإسلامية أزيد من 500 ألف طرد من المواد الغذائية لتوزيعها على العائلات المعوزة والفئات المحتاجة عبر مختلف مناطق الوطن.

كما أكد بن حفصي أن المساعدات توزع حسب المعطيات التي توفرها المحافظات الولائية للكشافة الاسلامية. المكلفة بإحصاء قوائم العائلات المعوزة. خاصة الأرامل والأيتام وضعيفي الدخل. مشيرا إلى أنه تم توفير أزيد من 600 مطعم للإفطار على المستوى الوطني بمعدل من 10 إلى 15 مطعم تقدم 60.000 وجبة يوميا. مضيفا أن هذه الوجبات منها الساخنة والمحمولة لفائدة المحتاجين وعابري السبيل ومستعملي الطرقات. بالإضافة كذلك إلى العمال الذين يتعذر عليهم الإلتحاق بعائلاتهم وقت الإفطار.

كما أشار بن حفصي، إلى أنه يتم حاليا إستقبال ألبسة العيد من طرف الممونين والمساهمين. لأجل توزيع ما يقارب الـ 10.000 لباس إبتداء من الأسبوع الثالث لشهر رمضان. أن المحافظات الولائية للكشافة بصدد إعداد قوائم وأعمار أطفال العائلات ضعيفة الدخل حتى يتم توزيع هذه الملابس وفق ذلك.

وبغرض تنفيذ هذا البرنامج أوضح أن الكشافة الإسلامية الجزائرية جنّدت أزيد من 70 ألف متطوع من شبابها. للقيام بتوزيع الطرود الغذائية على المعوزين وتقديم الوجبات بمطاعم الإفطار. مؤكدا أن أبواب الكشافة لاتزال مفتوحة للشباب الراغبين في المساهمة في العمل التطوعي”.

للإشارة سطرت القيادة العامة للكشافة الإسلامية برنامجا متنوعا من أنشطة تربوية موجهة للطفولة والشباب كمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم. وكذا تنظيم زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور العجزة.

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