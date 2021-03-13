الكشافة الإسلامية تساهم في تعقيم قاعات السينما استعدادا لإعادة فتحها

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم السبت، عن قيام أفواج من الكشافة الجزائرية الإسلامية، بتعقيم قاعات العروض السينمائية.

وحسب بيان للوزارة اليوم السبت، ستحتضن قاعات السينما -اعتبارًا من يوم 15 مارس الجاري- أفلامًا جزائرية يُشاهدها الجمهور لأول مرة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عملية التعقيم ستكون قبل كل عرض وبعده، التزامًا بقواعد البروتوكول الصحي والتدابير الوقائية المتخذة.

ويتم ذلك، تتويجًا لاتفاقية شراكة تم إبرامها بين وزارة الثقافة والفنون والكشافة الجزائرية الإسلامية، في 11 فيفري الماضي.

وكانت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، قد أشرفت رفقة القائد العام عبد الرحمان حمزاوي على العملية.

وستتولى أفواج الكشافة الجزائرية الإسلامية أيضًا، عمليات أخرى لتعقيم وتطهير مؤسسات الثقافة والفنون في كافة ولايات الجمهورية.

وتُبارك الوزيرة عودة النشاطات الثقافية والفنية بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا العالمية، وتدعو المواطنين إلى مزيد من الحيطة والحذر.

وفي السياق ذاته، أمرت الوزيرة مُجدّدًا القائمين على المؤسسات الثقافية والفنية وكافة مستخدمي القطاع، بتطبيقٍ صارمٍ لقواعد البروتوكول الصحي.

كما تؤكد على إتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، حفاظًا على الصحة العمومية وسلامة المواطنين.