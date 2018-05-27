الكشافة الإسلامية توزّع 200 ألف وجبة ساخنة منذ بداية رمضان

كشف القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية،محمد بوعلاق، عن توزيع 200 ألف وجبة ساخنة عبر مختلف ولايات الوطن منذ بداية رمضان.

القائد العالم للكشافة في كلمة له خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 82،لاستشهاد الرجل الرمز مؤسس هذه المدرسة التربوية العتيقة محمد بوارس في 1941 .

قال إن المساعدات تم توزيعها على الفئات الهشة وتوفير وجبات ساخنة للافطار.

وفي سياق أخر كشف بوعلاق بأن الكشافة الاسلامية الجزائرية ستستضيف في أوت المقبل المخيم الكشفي العربي الـ 32 بالجزائر.

وذلك بمشاركة أزيد من 19 جمعية كشفية عربية تحت شعار ” الحلم العربي من اجل بلوغ الاستقرار والنمو”.