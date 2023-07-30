الكشافة الاسلامية الجزائرية تشارك في التجمع الكشفي العالمي

يشارك وفد عن الكشافة الاسلامية الجزائرية في التجمع الكشفي العالمي الذي ستحتضنه كوريا الجنوبية في الفترة الممتدة من 1 إلى 12 أوت 2023.

وحسب بيان للمنظمة الكشفية، اليوم الأحد، سيشهد هذا التجمع حضور حوالي 45 ألف مشارك يمثلون 152 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسيتم بالمناسبة تنظيم المخيم الدولي الكشفي الذي تتخلله العديد من الورشات والأنشطة التربوية والعلمية. لتبادل الخبرات والاطلاع على ثقافات البلدان المشاركة.

وتندرج مشاركة الكشافة الاسلامية الجزائرية في هذا التجمع العالمي في اطار تعزيز الشراكة الدولية.