الكشافة تواصل عمليات تعقيم المركبات عبر كل مداخل قصر الشلالة بتيارت

يواصل عناصر الكشافة الاسلامية فرع الشيخ البشير الابراهيمي بقصر الشلالة حملة تعقيم المركبات عبر مداخل قصر الشلالة الاربعة.

وقال أحد عناصر الكشافة الاسلامية للنهار اونلاين ان الحملة بدأت منذ ايام وهي متواصلة حيث تم نصب خيم عبر جميع الطرقات وتعقيم جميع المركبات خاصة القادمة.

وذلك من خلال برشها كاملة بمواد التعقيم وأضاف متحدثنا ان العملية لا تقتصر على التعقيم فقط بل ايصال رسالة للجميع على وجوب اتخاذ الحيطة لمحاصرة وباء الكورونا.

وفي نفس السياق تتواصل عمليات التضامن و مساعدة العائلات الفقيرة في المدينة من طرف عدد من الشباب.

حيث دعا بلعيد ماني وحسن وعراب والوز رفقة مجموعة من الشباب جميع السكان الى وجوب التضامن والتقيد التام بالوقاية .

خاصة وأن حملات التنظيف والتوعية والتضامن بتكفل بها هؤلاء مع مجموعة من الشباب بالتنسيق مع المصالح المختصة وهي المبادرة التي لقيت إستحسان السكان.