الكشف على مخبأ للأسلحة يحتوي 10 صواريخ بتمنراست

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن المخبأ يحتوي على 10 صواريخ من نوع بي ام 21.
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أكدت شركة المياه والتطهير لوهران "سيور"، اليوم السبت، إن مياه الحنفيات محل الشكوى من طرف المواطنين، صالحة للإستهلاك.
وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، فقد قامت الشركة…
كشفت اليوم السبت، مفارز الجيش مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي لتمنراست.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن المخبأ يحتوي على 10 صواريخ من نوع بي…
ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، تشهد طقس من صافي إلى قليل السحب نحو المناطق الشرقية على العموم.
باستثناء–تقول النشرية-، بعض الضباب المرفوق بسحب سفلى الذي…
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