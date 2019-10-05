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الكشف على مخبأ للأسلحة يحتوي 10 صواريخ بتمنراست

أخبار الجزائر
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الكشف على مخبأ للأسلحة يحتوي 10 صواريخ بتمنراست
بقلم نسرين محفوف

كشفت اليوم السبت، مفارز الجيش مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي لتمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن المخبأ يحتوي على 10 صواريخ من نوع بي ام 21.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=708217

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