الكشف عن أحفورة “تنين” عمرها 240 مليون سنة في اسكتلندا

تمكن علماء اسكتلنديون من اكتشاف حفرية “تنين” عمرها 240 مليون سنة، بعد اكتشاف آثار أقدام جديدة للحيوان تركت على الحجارة.

وتم التعرف على هذا الزاحف الذي يبلغ طوله 5 أمتار في عام 2003، ولكن بعد حوالي عشر سنوات فقط. تمكن الباحثون من تحديد أنه كان من الديناصورات الشرقية، حسبما ذكرت شبكة CNN نقلاً عن بيان صحفي لمتاحف اسكتلندا الوطنية. حيث يتميز هذا النوع بشكل خاص برقبته الطويلة وذيله المنحني.

ويوضح أحد الباحثين، الدكتور نيك فريزر، في مقابلة مع شبكة سي إن إن: “هذه عينة رائعة مكتملة. من طرف ذيلها إلى طرف أنفها”.

ويواصل قائلاً: “أنا عاجز عن الكلام. التفسير الوحيد الذي لدي هو أنهم كانوا يتغذون في المياه الصخرية وربما استخدموا حركتهم للانزلاق إلى الشقوق”.

وتم العثور على القطع المختلفة لهذه الحفرية في جنوب الصين، في قرية صغيرة في مقاطعة قويتشو.