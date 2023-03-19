قناة النهار الكشف عن أسعار “فيات” رسميا بقلم قناة النهار نشر في 19 مارس 2023 - 11:47 أسعار شارك غرِّد أرسل 96 0 الكشف عن أسعار “فيات” رسميا أعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XkNhY اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي أسعد مرحلة في حياة الجزائري .. قناة النهار 16 مارس المدير العام للبنك الوطني : افتتاح 14 وكالة للصيرفة الاسلامية مع نهاية السنة قناة النهار 27 فيفري العيش داخل "هاربين" منذ 2015..عائلة ناصر تستغيث قناة النهار 04 مارس طالع هابط: بدون تعليق.. شاهد كيف اصبحت بعض المراحيض العمومية بالجزائر العاصمة قناة النهار 26 فيفري صب معاشات المتقاعدين مع الزيادات تلقى إستحسان المستفيدين بالنعامة قناة النهار 16 مارس أضخم وأقوى مسلسل درامي على قناة النهار.. بنت البلاد الموسم الثالث قريبا في رمضان قناة النهار 15 مارس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز :" إرتفاع نسبة إستهلاك الغاز في الجزائر" التفاصيل قناة النهار 14 مارس رئيس الجمهورية :"باش ترفع راسك لازم تضمن التغذية" قناة النهار 28 فيفري وزير الصناعة: منح 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في استيراد السيارات قناة النهار 06 مارس "طالع هابط: "الرئيس تبون يكرم رجال الحماية المدنية لي يبقاو تاج فوق رأسنا قناة النهار 05 مارس