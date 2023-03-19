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قناة النهار

الكشف عن أسعار “فيات” رسميا

بقلم قناة النهار
الكشف عن أسعار “فيات” رسميا
أسعار
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الكشف عن أسعار “فيات” رسميا

أعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

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