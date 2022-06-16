تم اليوم الخميس، خلال أشغال الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الكشف عن أسماء أعضاء لجنة الترشيحات لانتخابات رئاسة الفاف.

وضمت قائمة أعضاء لجنة الترشيحات، 10 أعضاء، منهم ثلاثة أعضاء ضمن لجنة الطعون، وعضوين من المستخلفين.

كما تواجد على رأس هذه اللجنة علي مالك (رئيس رابطة الهواة)، بالإضافة لكل من لكباني (رابطة تلمسان)، سمرة (رابطة سطيف)، عبيد (رابطة سعيدة).

فيما ضمت لجنة الطعون أشماء كل من، قاسحي (رابطة الجزائر للسيدات)، محمودي (رابطة عين الدفلى)، بوخالفة (الرابطة الجهوية لباتنة).

وتواجد كل من فرقاني (رابطة البليدة)، وزرهوني (رابطة بلعباس)، ضمن المستخلفين.