الكشف عن إسم الحكم الذي سيُدير مواجهة الخضر أمام النيجر

إختارت الفيفا، الحكم الغاني لاريا دانيال لإدارة المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره النيجيري، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة بقطر.

وسيُساعد لاريا دانيال، كل من مواطنيه بروبي كوازي أشيمبونغ و أتيماكا بول كودزو. بينما سيكون الحكم الرابع من نفس البلد سيكون السيد عبد اللطيف العداري والمغربي السيد قواشي جمال محافظا للقاء.

ويستقبل مُحاربو الصحراء، النيجر على أرضية ملعب مصطفى تشاكر يوم الجمعة، الثامن من شهر أكتوبر المُقبل على الساعة الثامنة مساءً.