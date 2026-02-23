الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 20 من البطولة الوطنية

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة العشرين من البطولة الوطنية، والتي عرفت تألق عدد من اللاعبين الذين بصموا على مستويات مميزة مع أنديتهم خلال هذه المرحلة.

وشهدت التشكيلة حضور لاعبَين بارزين من نادي شباب قسنطينة، ويتعلق الأمر بالطوغولي إيفرا أقبانيو، وعبد المؤمن شيخي، بعد مساهمتهما الفعالة في الفوز الذي حققه النادي الرياضي القسنطيني في الشلف بنتيجة هدفين دون رد.

وبرز في التشكيلة المثالية للجولة لاعبَي أولمبيك أقبو، ضرار بن سعد الله ووليد بن شريفة، عقب الأداء القوي الذي قدماه في الفوز على نادي بارادو برباعية لثلاثة أهداف.

وسجل حارس مرمى نادي مولودية البيض، جودار عبد الناصر، حضوره في التشكيلة المثالية، عقب مساهمته الكبيرة بتدخلاته الحاسمة. في فرض فريقه التعادل دون أهداف على شباب بلوزداد بملعب نيلسون مانديلا في براقي.

كما حملت التشكيلة المثالية أيضا اسم مهاجم شبيبة الساورة أسامة بن طالب، المتألق بتسجيله ثنائية أمام اتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية.