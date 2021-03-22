الكشف عن الراتب الضخم الذي يتقاضاه سليماني في ليون

كشفت جريدة “ليكيب“، عن تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مع ناديه أولمبيك ليون، الذي التحق به خلال الميركاتو الأخير.

وينال “سوبر سليم”، ما قيمته 300 ألف أورو شهريا، كتاسع أعلى اللاعبين دخلا في صفوف “لوال”، هذا الموسم.

وتوضح الأرقام، بأن مجموع ما يتقاضاه رأس الحربة سنويا، يصل لـثلاثة ملايين وست مئة ألف أورو.

وكان صاحب الإثنين وثلاثين عاما، يتقاضى نفس المبلغ طيلة السنوات الماضية، عندما كان لاعبا في ليستر سيتي.

يُشار بأن هداف الخضر، لا يزال مُرتبطا مع فريق جون ميشال أولاس، الى غاية جوان من العام القادم 2022.