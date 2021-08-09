الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصرية للشؤون الصحية، عن السبب الحقيقي لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأوضح الدكتور، في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني، إن سبب وفاة النجمة دلال عبد العزيز، هو إصابتها بمتلازمة كوفيد طويلة الأمد.

وقال الدكتور، أن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات فى الرئة هي سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

مشيرا إلى أن الوصول لهذا الدرجة من تليفات الرئة لا تكون فقط فى حالات كورونا، بل تنتشر كثيرا فى حالات الالتهابات الفيروسية الرئوية، بل حتى بعض حالات الانفلونزا العادية.

وسبق وأن كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن متلازمة كوفيد طويلة الأمد، هي من الحالات القليلة التي تواجه المتعافين من فيروس كورونا وتم رصد 23 حالة فقط في مصر.