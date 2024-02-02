الكشف عن الصور الأولى لمسلسل “Squid Game2”

بعد ثلاث سنوات من الانتظار، سيتم إطلاق الموسم الثاني من لعبة Squid Game قريبًا. حيث كشفت Netflix عن الصور الأولى للمسلسل الكوري.

وستكون التكملة أكثر قتامة، وفقًا لمبدع المسلسل هوانج دونج هيوك. حيث أعلن أن البطل جي هون سيخضع للاختبار وسيتعين عليه اتخاذ قرارات كبيرة يمكن أن تغيره إلى الأبد.

وفي رسالة نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2022. لمح هوانغ دونغ هيوك أيضًا إلى أن لعبة “1، 2، 3 صن” ستعود أيضًا. “سيتم أيضًا تقديمك إلى صديق يونغ هي، تشيول-نوو”.

وتم إصدار سلسلة Squid Game في سبتمبر 2021، وهي تحكي قصة كيف يوافق مئات اللاعبين المفلسين على التنافس. في ألعاب مميتة للفوز بعشرات المليارات من الوون. وقد حظي هذا النقد العنيف لليبرالية المتطرفة، الذي يمزج بين الاستعارة الاجتماعية والعنف المتطرف، بنجاح عالمي.

ويحمل Squid Game، الذي ألهم منذ ذلك الحين برنامجًا تلفزيونيًا واقعيًا على Netflix. وسيتم تحويله إلى لعبة فيديو، الرقم القياسي لأفضل بداية في تاريخ Netflix. مع 571.76 مليون ساعة مشاهدة حول العالم في الأسبوع الأول من التشغيل. من المقرر بث الموسم الثاني في وقت ما في عام 2024.