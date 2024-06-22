الكشف عن القرارات الانضباطية الخاصة بآخر جولة من الموسم

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة، بالجولة الـ 30 والأخيرة من البطولة المحترفة، التي لعبت لقاءاتها الجمعة 14 جوان الجاري.

وقررت اللجنة الانضباطية، حسبما جاء في موقع الرابطة، تغريم فريق اتحاد خنشلة بـ 20 مليون سنتيم، بسبب غياب مدرب رئيسي، في لقاء المضيف أتليتيك بارادو.

فيما عوقب فريق نجم مقرة، بحرمانه من أنصاره لمباراة واحدة، وغرامة بـ 80 مليون سنتيم، بعد تلقي رابع انذار، بسبب استعمال الألعاب النارية ورميها على أرضية الميدان، في مواجهة اتحاد العاصمة.

بينما عوقب مدافع الاتحاد، بوناصر عبد الصمد، بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب طرده في ذات اللقاء، عقب تلقيه انذارين.

كما وجه ثالث انذار لأولمبي الشلف، على هامش استعمال أنصاره للألعاب النارية، في مواجه اتحاد بسكرة، وغرامة بقيمة 60 مليون سنتيم.

وأوقف لاعب مولودية البيض، عبد النور عباس، لمواجهتين بعد طرده في مواجهة نجم بن عكنون، مع غرامة بـ 20 مليون سنتيم، وأخرى لناديه بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب التعامل السيء لملتقطي الكرات.

كما عوقب النادي بـ 30 مليون سنتيم، بسبب غياب مدرب رئيسي في ذات اللقاء، في حين تم إيقاف مدافع نجم بن عكنون، بوعلام مصمودي، لمواجهتين، بعد تعرضه للطرد إلى جانب غرامة بقيمة 20 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، وجهت اللجنة الانضباطية ثاني انذار لمولودية الجزائر، بسبب “الفيميجان” في لقاء مولودية وهران، ما ترتب عنه تغريم النادي بـ 50 مليون سنتيم، إلى جانب غرامة بقيمة 10 ملايين سنتيم، بسبب شجار الأنصار في المدرجات.