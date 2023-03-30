الكشف عن المدن الجزائرية التي ستحتضن الألعاب العربية

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن المدن المعنية باحتضان الألعاب العربية في دورتها المقبلة.

وقالت أنه كل من الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة إلى جانب وهران وتيبازة والبليدة وتيزي وزو هم من سيحتضنون الدورة المقبلة التي ستعرف مشاركة أزيد من 3.500 رياضي من 22 دولة عربية الذين ستنافسون في 21 تخصص رياضي.

وتتأهب الجزائر للمرة الثانية بعد دورة 2014 لاحتضان ال

منافسة الرياضية العربية التي تهدف بالخصوص إلى ترسيخ وحدة الشباب العربي.

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