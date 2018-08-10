الكشف عن المرشحين للفوز بجوائز الـ “UEFA”

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الموسم لأفضل حارس، مدافع، متوسط ميدان ومهاجم.

وكان “ريال مدريد” قد توّج بـ”دوري الأبطال” و”أتليتكو مدريد” بـ “الأوروبا ليغ” الموسم الماضي.

وسيطر لاعبو “ريال مدريد” على القائمة المصغرة للمرشحين بالفوز أين يتواجد 6 لاعبين من “الملكي” كما سيتم الكشف عن أفضل اللاعبين في “موناكو” يوم 30 أوت المقبل.

المرشحون للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى:

أليسون بيكر (روما سابقا، ليفربول حاليا)

جانلويجي بوفون (جوفنتوس سابقا، باريس سان جيرمان حاليا)

كايلور نافاس (ريال مدريد)

المرشحون للفوز بجائزة أفضل مدافع:

مارسيلو (ريال مدريد)

رافائيل فاران (ريال مدريد)

سيرجيو راموس (ريال مدريد)

المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب خط وسط:

توني كروس (ريال مدريد)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

المرشحون للفوز بجائزة أفضل مهاجم:

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد سابقا، جوفنتوس حاليا)

ليونيل ميسي (برشلونة)

محمد صلاح (ليفربول)