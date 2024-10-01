الكشف عن المرض الذي تُوفيت بسببه الملكة إليزابيث

كشفت شهادة وفاة الملكة إليزابيث التي رحلت عن عالمنا يوم 8 سبتمبر عام 2022 عن عمرٍ ناهز 96 عاماً، أن سبب الوفاة يعود إلى “التقدم في العمر”، إلا أن مذكرات رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون جاءت بما هو جديد.

وجاء في مذكرات بوريس جونسون، والتي ستُنشر في المملكة المتحدة في 10 أكتوبر وستصدر في الولايات المتحدة في 22 أكتوبر، سبب وفاة الملكة إليزابيث.

ويزعم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، 60 عاما. أن الملكة إليزابيث أصيبت “بشكل من أشكال سرطان العظام” في السنوات الأخيرة من حياتها.

وفي مقتطف نشر على حلقات في صحيفة ديلي ميل في 28 سبتمبر. تذكر جونسون اجتماعه الأخير مع الملكة في قلعة بالمورال في سبتمبر 2022، قبل يومين من وفاتها عن عمر يناهز 96 عاماً.

وكتب جونسون في المذكرات: “كنت أعرف منذ عام أو أكثر أنها مصابة بنوع من سرطان العظام. وكان أطباؤها قلقين من أنها قد تدخل في تدهور حاد في أي وقت”.

وأضاف عمدة لندن السابق أن السكرتير الخاص للملكة، السير إدوارد يونغ، قال: “لقد تدهورت كثيراً خلال الصيف”.

وأدلى “غيلز براندريث”، وهو صديق للأمير فيليب الراحل، بادعاءات بشأن الملكة الراحلة في سيرة ذاتية بعنوان “Elizabeth: An Intimate Portrait”.

وادعى “براندريث” أن الملكة كانت في الواقع تعاني بشكل نادر من “سرطان نخاع العظام” الذي أودى بحياتها.

وقال “غيلز براندريث”: “لقد سمعت أن الملكة مصابة بنوع من الورم النقوي- سرطان نخاع العظم-. والذي من شأنه أن يفسر إجهادها وفقدان الوزن ومشكلات الحركة. التي قيل لنا عنها كثيرا خلال العام الماضي أو نحو ذلك من حياتها”.

وأضاف: “أكثر أعراض الورم النقوي شيوعا هي آلام العظام، خاصة في الحوض وأسفل الظهر. والورم النخاعي المتعدد هو مرض يصيب كبار السن غالباً. لا يوجد علاج معروف حاليا”.

ونشرت السجلات الوطنية في أسكتلندا، شهادة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، موقعة من ابنتها الأميرة آن.

الوثيقة الرسمية، التي تم تسجيلها في أبردينشاير في 16 سبتمبر، تكشف أن الملكة البالغة من العمر 96 عاما توفيت من الشيخوخة.

كما كشفت الوثيقة عن توقيت وفاة الملكة في الساعة 15:10 بتوقيت المملكة المتحدة، يوم 8 سبتمبر. أي قبل أكثر من ثلاث ساعات من نشر الخبر.