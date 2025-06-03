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الرياضة

الكشف عن برمجة مباريات الجولتين الأخيرتين من بطولة الرابطة المحترفة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكشف عن برمجة مباريات الجولتين الأخيرتين من بطولة الرابطة المحترفة
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كشفت رابطة كرة القدم المحترفة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن برمجة الجولتين الأخيرتين من بطولة الرابطة المحترفة.

وذلك في إطار التحضيرات لاختتام موسم 2024-2025 الذي يشهد صراعًا محتدمًا على اللقب، البقاء، والمراكز المؤهلة للمنافسات القارية.

ووفقًا لما نشرته الرابطة على صفحاتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تم تحديد مواعيد الجولتين كما يلي:

الجولة 29: ستُلعب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 جوان. الجولة 30 (الأخيرة): ستُجرى يومي الجمعة والسبت 20 و21 جوان.

رابط دائم : https://nhar.tv/yAxYQ
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