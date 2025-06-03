الكشف عن برمجة مباريات الجولتين الأخيرتين من بطولة الرابطة المحترفة
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت رابطة كرة القدم المحترفة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن برمجة الجولتين الأخيرتين من بطولة الرابطة المحترفة.
وذلك في إطار التحضيرات لاختتام موسم 2024-2025 الذي يشهد صراعًا محتدمًا على اللقب، البقاء، والمراكز المؤهلة للمنافسات القارية.
ووفقًا لما نشرته الرابطة على صفحاتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تم تحديد مواعيد الجولتين كما يلي:
الجولة 29: ستُلعب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 جوان. الجولة 30 (الأخيرة): ستُجرى يومي الجمعة والسبت 20 و21 جوان.
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