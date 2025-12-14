الكشف عن برنامج الجولة الـ 13 من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن برنامج لقاءات الجولة الـ 13، والتي ستقام أيام الـ 18 والـ 19 والـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وستكون انطلاقة الجولة يوم الخميس الـ 18 ديسمبر، بمواجهتين تنطلقان عند الساعة 17:00.

وتجمع الأولى أولمبي الشلف بالضيف مولودية وهران، في قمة واعدة، بملعب “محمد بومزراق”. فيما ستقام الثانية في ملعب 18 فيفري بورقلة. بين مستقبل الرويسات، والمتصدر مولودية الجزائر.

بينما ستلعب 3 لقاءات يوم السبت القادم، الـ 20 ديسمبر الجاري، يتقدمها الصدام العاصمي، بين الاتحاد ونجم بن عكنون، المقرر بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00.

وفي ذات اليوم يستقبل الجريح مولودية البيض، اتحاد خنشلة، بداية من الساعة 14:30. على أرضية ملعب “زكريا المجدوب”.

بينما يحل أتليتيك بارادو، العائد بقوة في الفترة الماضية، ضيفا ثقيلا على ملعب “حملاوي” بقسنطينة. لملاقاة الشباب المحلي. فيما يستقبل وفاق سطيف شبيبة القبائل، بملعب 8 ماي 45، في قمة تعد بالكثير.

وتختتم لقاءات الجولة الـ 13 الأحد القادم، بمواجهتين تجمعان كل من شبيبة الساورة وشباب بلوزداد، بالضيفين ترجي مستغانم وألمبيك أقبو، على التوالي.