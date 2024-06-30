الكشف عن برنامج قطارات البحر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برمجة العديد من الرحلات التي تربط المدن الداخلية والمدن الساحلية “ذهابا وإيابا”، بمناسبة انطلاق موسم الاصطياف.

وحسب بيان للشركة، تم برمجة العديد من الرحلات التي تربط المدن الداخلية والمدن الساحلية (ذهابا وإيابا) لتمكين العائلات والشباب من قضاء العطلة الصيفية على شواطئ البحر.

وتنطلق رحلات القطارات صباحا من مناطق عديدة كما هو مبين أدناه باتجاه الشواطئ، وتعود بهم في المساء إلى مقر سكناهم.