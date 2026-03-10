الكشف عن برنامج لقاءات الجولة الـ 24

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن مواقيت وملاعب لقاءات الجولة الـ 24 من بطولة الموسم الجاري 2025-2029.

ويرتقب أن تقام مواجهات هذه الجولة، يومي الثلاثاء والأربعاء الـ 17 والـ 18 مارس الجاري على التوالي، حسبما جاء في موقع الرابطة.

كما أن كل المواجهات ستلعب في موعدها المحدد، عكس الجولة الـ 23 المقررة هذا الجمعة. والتي ستكون مبتورة من لقاءي ممثلا الجزائر في الكونفدرالية. شباب بلوزداد أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة والمُضيف مستقبل الرويسات.

يشار إلى أن الجولة الـ 24، ستعرف خوض لقاءين من دون جمهور بسبب العقوبة. ويتعلق الأمر بلقاء شبيبة القبائل والضيف شبيبة الساورة، وأولمبي الشلف ومضيفه شباب بلوزداد.