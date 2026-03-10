إعــــلانات
الرياضة

الكشف عن برنامج لقاءات الجولة الـ 24

بقلم محمد لمين صحراوي
الكشف عن برنامج لقاءات الجولة الـ 24
  • 108
  • 0

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن مواقيت وملاعب لقاءات الجولة الـ 24 من بطولة الموسم الجاري 2025-2029.

ويرتقب أن تقام مواجهات هذه الجولة، يومي الثلاثاء والأربعاء الـ 17 والـ 18 مارس الجاري على التوالي، حسبما جاء في موقع الرابطة.

كما أن كل المواجهات ستلعب في موعدها المحدد، عكس الجولة الـ 23 المقررة هذا الجمعة. والتي ستكون مبتورة من لقاءي ممثلا الجزائر في الكونفدرالية. شباب بلوزداد أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة والمُضيف مستقبل الرويسات.

يشار إلى أن الجولة الـ 24، ستعرف خوض لقاءين من دون جمهور بسبب العقوبة. ويتعلق الأمر بلقاء شبيبة القبائل والضيف شبيبة الساورة، وأولمبي الشلف ومضيفه شباب بلوزداد.

وجاءت البرنامج الكامل لهذه الجولة على النحو التالي:

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎رابطة_گرة القرم المحترفة PROFESSIONNEL FOOTBALL DE LIGUE ابطة الرابطة 1 موبيليتس الجولة 24 2026/03/17 15:00 i بارادو ESM ملعب بلحميتي الهربي مستقائم القسنطيني じ مستغانم 2026/03/17 15:00 ملعب الوحدة المغار ربية بجاية خنشلة U.S.M.K أقبو 2026/03/17 22:00 ملسب عمار المدعو لابوانك الجزائر الجزائر. は社と店 2026/03/17 22:00 ملعي ميلود هدفي وهران ويسات P A وهران RQUISSAT 18 2026/03/ 15:00 أوت 1955 الجزائر ملعب سطيف بن عكنون 2026/03/1 22:00 i جويلية 1962 الجزائر ملعب الساورة شر الجزائر 2026/03/1 22:00 احمد تيزي وزو ملعب حسيت شلف القيائل 18 2026/03/ 22:00 ملعي تيلسون مانديلا براقي mobilis موالمامتقيل WWW.LFP.DZ ش بلوزداد _ALGERIE X رابطة‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/ypCyo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر