الكشف عن برنامج لقاءات “كأس السوبر” للفئات الشبانية

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج لقاءات “كأس السوبر” الخاصة بالفئات الشبانية.

وبرمجت الرابطة لقاء “السوبر” الخاص بفئة أقل من 17 سنة. الذي سيجمع بين مشعل تحدي البرج وأتلتيك بارادو، يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، بملعب 20 أوت 1955 ببرج بوعريريج، بداية من الساعة 15:00.

بينما سيقام لقاء “كأس السوبر” لفئة أقل من 15 سنة، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، يوم السبت 28 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة 17:00، وسيجمع بين شبيبة القبائل وأتلتيك بارادو.

أما مواجهة السوبر، الخاصة بفئة أقل من 19 سنة. التي ستجمع بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف، ستلعب يوم السبت أيضا 28 سبتمبر الجاري. بملعب الشهيد “آيت الحسين” ببراقي، انطلاقا من الساعة 15:00.