الكشف عن برنامج مباراتي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج مباراتي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام منتخب غينيا، ضمن الدور التصفوي الأخير المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للفوتصال 2026.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراة الذهاب يوم 4 فيفري 2026، بكوناكري، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً، حيث يسعى أشبال المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمتهم قبل لقاء الإياب.

أما مباراة العودة فستُجرى يوم 8 فيفري 2026، بقاعة وهران، بداية من الساعة السادسة مساءً، في مواجهة حاسمة يراهن فيها المنتخب الجزائري على دعم الجمهور من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية.

وتُعد هذه المواجهة محطة مفصلية للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الذي يطمح إلى تأكيد تطوره في السنوات الأخيرة وفرض حضوره ضمن كبار القارة الإفريقية