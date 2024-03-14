الكشف عن برنامج مباريات منتخب كرة اليد في الملحق المؤهل لألعاب باريس

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن برنامج مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد في منافسة الملحق المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

وقالت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، أن الجزائر ستواجه ألمانيا الخميس 14 مارس 2024، فيما ستواجه النمسا في 16 مارس، وستواجه كروايتا الأحد 17 مارس.

وأكدت الوزارة أن المباريات ستقام 00بمدينة هانوفر الألمانية، أين سيتأهل أصحاب المركزين الأول و الثاني إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. و جاءت قائمة اللاعبين المعنيين كالتالي :

خليفة غضبان، زموشي يحب عبد المهمين، مسعود بركوس، عبدي أيوب، خرموش باستيان، هشام كعباش، هشام داود، بوناب عبد الرفيق، حساب جاب الله، علي بولحسة، مصطفى حاج صدوق، بن حليمة نوري، ساكر رضوان، زنادي عبد الجليل، نظال الدين بديع، هلال نور الدين، مداحي رابح رسيم، عبروس ريان.