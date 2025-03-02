الكشف عن برنامج وتوقيت مباريات الجولة 19 من الرابطة المحترفة

كشفت لجنة تنظيم مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الأحد، عن برنامج و مباريات الجولة 19.

وستلعب عدد من المباريات المثيرة أبرزها مواجهة النادي الرياضي القسنطيني أمام الضيف شبيبة القبائل، السبت القادم،بداية من الـ 22:00 سا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

في حين ستلعب القمة الكروية بين المستضيف مولودية وهران والضيف مولودية الجزائر الخميس القادم بداية من الـ 22:00 سا بملعب “ميلود هدفي” بقسنطينة.

كما سيستقبل وفاق سطيف الضيف شبيبة الساورة بملعب 5 ماي 1945 بداية من الـ 22:00 سا.

في حين تأتي مباريات نفس الجولة كالتالي: