الكشف عن برنامج وتوقيت مباريات الجولة 19 من الرابطة المحترفة
بقلم عزيز طالبي
كشفت لجنة تنظيم مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الأحد، عن برنامج و مباريات الجولة 19.
وستلعب عدد من المباريات المثيرة أبرزها مواجهة النادي الرياضي القسنطيني أمام الضيف شبيبة القبائل، السبت القادم،بداية من الـ 22:00 سا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.
في حين ستلعب القمة الكروية بين المستضيف مولودية وهران والضيف مولودية الجزائر الخميس القادم بداية من الـ 22:00 سا بملعب “ميلود هدفي” بقسنطينة.
كما سيستقبل وفاق سطيف الضيف شبيبة الساورة بملعب 5 ماي 1945 بداية من الـ 22:00 سا.
في حين تأتي مباريات نفس الجولة كالتالي:
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