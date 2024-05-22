الكشف عن برنامج وتوقيت مباريات الجولة 27 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن برنامج و توقيت مباريات الجولة 27 من منافسة القسم المحترفة الأول.

وأعلنت الرابطة المحترفة عن إجراء المباراة المرتقب أن تكون مثيرة و قوية بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، يوم الأحد، 26 ماي بملعب 1 نوفمبر 1954، بمدينة تيزي وزو.

فيما كشفت أن القمة الكروية التي ستجري بين المهددين بالسقوط مولودية وهران ونجم بن عكنون، ستجري بملعب أحمد زبانة بمدينة الباهية.

في حين قالت، أن المباراة بين إتحاد الجزائر وأولمبي الشلف ستجري السبت 25 ماي من الشهر الجاري.