الكشف عن بوستر “المداح 4 أسطورة العودة” رمضان 2024

تم الكشف عن البوستر الرسمي للجزء الرابع من مسلسل “المداح: أسطورة العودة”. والذي سيتم مع حلول شهر رمضان المعظم.

وظهر “حمادة” على البوستر وهو يتوسط عدد من نجوم المسلسل وهم الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة هبة مجدي. الفنانة سهر الصايغ، الفنان خالد سرحان، الفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة مي سليم، إخراج أحمد سمير فرج.

ويستكمل الفنان حمادة هلال نجاح سلسلة “المداح” بعد النجاح الكبير الذي حققه أجزائه الثلاثة. التي تم عرضهم تباعًا منذ عام 2021، مرورًا بالجزء الثاني “المداح: أسطورة الوادي” عام 2022. وأخيرًا بالجزء الثالث “المداح: أسطورة العشق” عام 2023. وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.