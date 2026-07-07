الكشف عن تشكيلة مصر في مواجهة الأرجنتين

كشف حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عن التشكيلة الأساسية، التي اختارها لمواجهة مساء اليوم الثلاثاء، أمام الأرجنتين، في منافسات كأس العالم 2026.

ويصطدم حامل اللقب العالمي، بطموح “الفراعنة” في الدور الـ 16 من المونديال. في لقاء سيقام، عند الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر، على أرضية ملعب “أتلانتا” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر مدرب مصر، الدفع بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب. يتقدمها النجم محمد صلاح في الخط الأمامي، إلى جانب هيثم حسن ومصطفى زيكو.

بينما يتولى مصطفى شوبير حماية عرين “الفراعنة” في واحدة من أهم مباريات المنتخب خلال البطولة.

ويعول حسام حسن على سرعة التحول الهجومي واستغلال خبرة محمد صلاح في قيادة الهجمات، مع الاعتماد على صلابة خط الوسط للحد من خطورة نجوم الأرجنتين. وعلى رأسهم ليونيل ميسي، في مواجهة ينتظر أن تشهد ندية وإثارة كبيرة بين المنتخبين.

وتأهل المنتخب المصري، إلى الدور الـ 16 بعد إطاحته بأستراليا، بضربات الترجيح اثر انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابية بهدف لمثله، بينما مر الأرجنتين، بصعوبة بالغة أمام الرأس الأخضر، بنتيجة 3-2 بعد الشوطين الإضافيين.

تشكيلة مصر:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: هيثم حسن، محمد صلاح، مصطفى زيكو.