الكشف عن تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان

كشفت مصادر صحافية أن الفنان المصري منفذ المقالب رامز جلال اتخذ من الفنانة نوال الزغبي ستاراً لجذب النجوم الى البرنامج. حيث ستعمل على خداع الضيوف وإيهامهم بأنهم سوف يكونون أعضاء في لجنة تحكيم. وأن تصوير المقلب سيتمّ في مدينة الرياض.

وتردّدت أخبار كثيرة عن أسماء ضيوف برنامج رامز لهذا العام، ومنهم: هنا الزاهد، فيفي عبده، زينة، محمود حافظ. المخرج محمد سامي، مصطفى أبوسريع، محمد هنيدي، دونجا، زيزو، بن شرقي، مصطفى غريب، ونور النبوي.

كما كان رامز جلال قد قدّم في موسم رمضان الماضي برنامج “رامز جاب من الآخر”. والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم وأُثير بسببه العديد من الأزمات التي لا تزال مستمرة الى اليوم.