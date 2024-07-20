الكشف عن تفاصيل بيع إتحاد خنشلة لشركة إتصالات الجزائر

تحدث رئيس نادي إتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، اليوم السبت، عن تفاصيل بيع أسهم فريقه لشركة إتصالات الجزائر.

وصرح بوكرومة في هذا الشأن لإذاعة خنشلة الجهوية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”:”قدوم شركة إتصالات الجزائر، سيكون بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية، والتي ستأخذ وقتا بعد عقد الجمعية العامة”.

وأضاف المتحدث:”الفريق ليست عليه ديون كبيرة ولايواجه تعقيدات إدارية، وهذا ماسيسهل عملية قدوم الشركة، وإدارة الفريق باشرت في الإجراءات القانونية”.

وأوضح ذات المتحدث:”المدير العام لشركة إتصالات الجزائر، وعد بأن الشركة ستدخل بقوة في الفريق بهدف تطويره، ومن جانبنا قمنا بوضع أسماء لاعبين للتعاقد معهم، وهذا الموسم سيكون إنتقالي، بهدف ضمان أريحية الفريق وإعادة هيكلته”.

وختم رئيس إتحاد خنشلة بوكرومة:”التحضير للموسم المقبل سينطلق شهر أوت المقبل، بعد تعيين المدرب الجديد، والقيام بعملية الإستقدامات حسب إمكانيات الفريق”.