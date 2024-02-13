الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل أندي ديلور

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، بعد تداول أنباء عن إقتراب إعتزال اللاعب ميادين كرة القدم.

ووفقا لتقرير موقع “ليكيب” الفرنسية، أمس الإثنين، فإن لاعب الخضر أندي ديلور، يريد العودة للعب في الدوري الفرنسي “الليغ1″ الموسم المقبل.

وأضاف المصدر، أن أندي ديلور فسخ عقده مع ناديه السابق قطر القطري، بسبب مشاكل عائلية، وعاد اللاعب إلى مدينة أجاكسيو الفرنسية للبحث عن فريق جديد.

كما أوضح المصدر، أن اللاعب محل إهتمام العديد من الأندية الفرنسية بـ”الليغ1” أبرزهم ناديه السابق مونبيليه.