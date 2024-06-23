الكشف عن تفاصيل عقد بونجاح مع الشمال

كشف الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، عن تفاصيل العقد الذي سيربط مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، بناديه الجديد الشمال القطري.

وكان الشمال، سابع الترتيب العام لأندية دوري نجوم “إكسبو” للموسم السابق برصيد 25 نقطة. قد أعلن أمس السبت، رسميا عن ضمه بونجاح، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وحسبما جاء في موقع دوري نجوم قطر، نقلا عن رئيس نادي الشمال إبراهيم السادة. فإن الدولي الجزائري، وقع عقدا لموسمين، لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

كما نوه المصدر ذاته، بالمسيرة المميزة لبونجاح في الدوري القطري، بألوان نادي السد، طيلة 9 سنوات، شارك خلالها في 231 مباراة. وسجل 202 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري (4 مرات) وكأس سمو الأمير (3 مرات).