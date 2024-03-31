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الرياضة

نغيز :”براهيمي قائد حقيقي ومبدع فوق المستطيل الأخضر”

بقلم عزيز طالبي
نغيز :”براهيمي قائد حقيقي ومبدع فوق المستطيل الأخضر”
نغيز
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أكد المدرب المساعد في المنتخب الوطني نبيل نغيز أن القائد ياسين براهيمي يقوم بواجه على أتم وجه مع الكتيبة الوطنية.

وقال نبيل نغيز في تصريحه خلال حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي “براهيمي قائد حقيقي، القائد الذي افتقدناه، بصراحة مبدع فوق المستطيل الأخضر”.

كما أضاف نغيز في حديثه عن الجماهير الجزائرية “ما لفت انتباهي هو إعجاب المدرب بالجمهور الجزائري الذي عاش معه لحضات جميلة معه”.

وكان التقني البوسني قد حضر في ملعب 5 جويلية الأولمبي خلال مباراة مولودية الجزائر و أولمبي الشلف و مباراة المنتخب الوطني امام بوليفيا وجنوب إفريقيا التي جرت بملعب نيلسون مانديلا”.

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